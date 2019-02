Ritrovato a Roma il 56enne Antonio Ambruosi scomparso da giorni da Rofrano

È stato ritrovato a Roma dai Carabinieri Antonio Ambruosi, il 56enne residente nella frazione San Menale di Rofrano, conosciuto in paese da tutti come Tonino.

L’uomo è stato intercettato intorno alle 19.00 di ieri sera, sta bene ma restano da chiarire i motivi del suo allontanamento da casa. Attualmente Ambruosi si trova a Roma e presto ritornerà dai familiari che domenica avevano lanciato l’allarme non vedendolo rientrare.

Il 56enne si era allontanato sabato mattina da Rofrano. Dei testimoni lo avevano visto partire alle 7.00 del 16 febbraio in autobus da Rofrano verso la stazione ferroviaria di Vallo Scalo. Non aveva con se bagagli né soldi contanti ma solo un telefono cellulare, grazie al quale i militari della Stazione di Laurito, che avevano avviato le ricerche, sono riusciti a capire in parte i suoi spostamenti.

Non sono chiari i motivi del suo allontanamento, ma l’uomo è stato ritrovato sano e salvo.

– Marianna Vallone –

Articolo correlato

18/2/2019 – Esce di casa e fa perdere le proprie tracce. Ore di apprensione a Rofrano per il 56enne Antonio Ambruosi