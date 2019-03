Fondi dal Ministero dell’Interno. A Sanza 40mila euro per un campetto polifunzionale e un orto botanico

Riqualificazione dell’area di pertinenza della Scuola media attraverso la realizzazione di un campetto polifunzionale, un giardino ed un orto botanico per i bambini. E’ questo il progetto che sarà realizzato dal Comune di Sanza nelle prossime settimane con l’utilizzo di un finanziamento di 40mila euro frutto del decreto del Ministero dell’Interno che attua il comma 107 della legge di Stabilità 2019.

Alla notizia del decreto l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, si è attivata con immediatezza per la realizzazione del progetto, da parte dell’Ufficio tecnico comunale, che utilizzerà i fondi come previsto dalla norma e i lavori dovranno essere eseguiti entro il 15 maggio.

“Abbiamo immaginato di poter riqualificare e mettere in sicurezza l’area di pertinenza della Scuola media dove realizzeremo un campetto polifunzionale, di basket e pallavolo, dotato di impianto di illuminazione notturna. Contestualmente riqualificheremo l’area che si espone alla Villa comunale realizzando un giardino per i giochi ed anche un piccolo orto didattico al servizio della scuola – ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali Marianna Citera – renderemo quindi uno spazio inutilizzato vivo e fruibile innanzitutto per i nostri ragazzi che frequentano le scuole. Entro la fine dell’anno scolastico inaugureremo quindi una nuova area al servizio dei nostri piccoli”.

– Annamaria Lotierzo –