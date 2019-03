È stato reso noto, con Decreto del Ministero dell’Interno, l’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento per la messa in sicurezza di edifici e territori, della Legge di Bilancio 2018.

Il Decreto prevede l’assegnazione a Enti locali di contributi pari a 5.639.221,64 euro per l’anno 2019.

Il Comune di Salvitelle risulta beneficiario di due progetti, nello specifico un importo pari a 887.248 euro per i lavori di messa in sicurezza della Strada Santa Maria Capo Barre e 500mila euro per i lavori di messa in sicurezza del Vallone Fontana Bona.

“Soddisfazione per questi ulteriori finanziamenti, che in aggiunta a quelli ricevuti lo scorso anno ci permetteranno di compiere importanti lavori sul territorio – dichiara Raffaele Manzella, sindaco di Salvitelle – Nello specifico, con alcuni di questi progetti finanziati avremo la possibilità di completare una strada che potrà diventare il percorso alternativo per raggiungere Salvitelle, visto che le due strade provinciali si trovano in condizioni poco favorevoli al transito veicolare. Questi due contributi derivano da una costante attività amministrativa per la riqualifica del nostro territorio. Un plauso alla tenacia e costanza dell’assessore ai Lavori Pubblici, Maria Antonietta Scelza, e dei responsabilidell’area tecnica e finanziaria del Comune di Salvitelle“.

Nell’elenco dei Comuni beneficiari del contributo emesso dal Ministero dell’Interno, risultano anche il Comune di Contursi Terme e il Comune di Controne.

– Rosanna Raimondo –