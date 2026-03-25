Fonderie Pisano. La Regione Campania notifica il decreto di rigetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
La Regione Campania ha notificato il decreto di rigetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano, al termine di un procedimento rigoroso fondato su valutazioni tecniche e giuridiche puntuali. Un passaggio decisivo che segna un cambio di marcia netto, in linea con l’indirizzo politico del Presidente Fico, fondato sulla centralità della tutela dell’ambiente e della salute delle cittadine e dei cittadini.
La decisione si colloca nel solco tracciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha riconosciuto un danno alla vita privata e familiare delle persone residenti nei territori interessati, richiamando le istituzioni al dovere di intervenire e porre rimedio a una situazione protratta per anni.
Determinante il lavoro dell’assessorato all’Ambiente guidato da Claudia Pecoraro e l’impegno dei dirigenti e degli uffici regionali che hanno condotto un’istruttoria approfondita, evidenziando l’impossibilità di garantire il rispetto delle BAT e dei limiti emissivi previsti dalla normativa europea.
“Con il decreto di rigetto dell’AIA compiamo un passo importante – dichiara l’assessore Claudia Pecoraro – non solo per affermare la centralità della salute e dell’ambiente ma per dare concreta attuazione a un obbligo morale e giuridico. Dopo anni in cui non si è riusciti a individuare soluzioni realmente sostenibili, abbiamo il dovere di intervenire. Allo stesso tempo, siamo pienamente consapevoli delle ricadute sui lavoratori e sulle lavoratrici e il nostro impegno è garantire percorsi di tutela e futuro”.
“La Regione Campania sceglie di agire con responsabilità, nel rispetto delle istituzioni e dei diritti fondamentali, per restituire qualità della vita ai territori e costruire un futuro finalmente compatibile con la salute delle comunità” ha concluso.
Sulla questione è intervenuto anche il Codacons con il Presidente Matteo Marchetti che ha sottolineato che “questo decreto sarebbe dovuto arrivare almeno quaranta anni fa. Il Codacons Campania è stato per anni in battaglia nei processi penali nei confronti delle Fonderie Pisano per la salvaguardia dell’ambiente nella città di Salerno e nella valle dell’Irno, le nuove generazioni hanno ottenuto questo importante risultato che costituirà un rilevantissimo precedente in tutta Italia per la lotta all’inquinamento ambientale, compito della politica adesso è salvaguardare i lavoratori”.