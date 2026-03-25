Una folta partecipazione domenica all’evento “Benvenuta Primavera” organizzato da Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus in collaborazione con la Pro Loco Athena Nova.

Tantissimi i bambini che insieme alle loro famiglie hanno raggiunto l’Auditorium di Atena Lucana Scalo per una giornata di sorrisi e laboratori in vista della Pasqua.

I piccoli hanno partecipato al laboratorio di creazione di un albero di uova di Pasqua insieme ai genitori per poi pranzare tutti insieme con lo staff della cooperativa e la Pro Loco. Nel pomeriggio il gioco l’ha fatta da padrone con la “Caccia alle uova” all’aperto. Il piccolo vincitore ha ricevuto in dono un gustoso uovo di cacio.

A tutti i bambini partecipanti sono stati consegnati dei regalini per aver risolto con arguzia alcuni indovinelli, inoltre hanno portato a casa i biscotti realizzati con le loro mani nel corso di un laboratorio organizzato nel corso dell’evento e un ovetto di cioccolato donato dagli organizzatori.

La sinergia tra Insieme e Athena Nova ancora una volta ha ottenuto un brillante successo sul territorio. “Ringrazio le famiglie e i bambini che con entusiasmo accolgono tutte le nostre iniziative, partecipando numerosi – ha affermato la dottoressa Alessia Monzillo di Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus -. Questo ci fa piacere perchè vuol dire che il lavoro svolto sul territorio, che mira a momenti di aggregazione, sta funzionando. Questa volta il tema della Pasqua si lega all’avvento della Primavera e noi abbiamo cercato di ricreare un’ambientazione molto primaverile, con la presenza di piccoli animaletti che hanno creato la giusta atmosfera. Lo staff che ha lavorato all’evento è stato presente, sono state settimane intense. E’ stato bello vedere bambini e genitori partecipare attivamente, come durante i giochi in cui gli adulti sono stati molto coinvolti. Siamo ancora una volta contenti del risultato ottenuto e mi preme sottolineare quanto sia importante lavorare nel sociale e raggiungere un gruppo di utenti che spesso sono privati di questa atmosfera di entusiasmo all’interno di una comunità. Punteremo ancora sui bambini, ma anche sui ragazzi più grandi per coinvolgerli. Ringrazio tutte le realtà, l’associazione Scatti Sospesi, il team della Pro Loco e quello della nostra Cooperativa che, come sempre, è pronto a sostenerci“.