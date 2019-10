Circa 200mila persone si sono riunite oggi pomeriggio in Piazza San Giovanni a Roma per la grande manifestazione politica del centrodestra. Tra loro anche il sindaco di Roscigno Pino Palmieri e quello di Alfano Elena Gerardo, oltre ai rappresentanti della Lega Vallo di Diano, Giuseppe Vitolo, Loredana Maraniello e Domenico Setaro. Palmieri e la Gerardo sono stati gli unici due primi cittadini del Salernitano presenti all’incontro romano.

Dal palco di Piazza San Giovanni è intervenuto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, contro “il Governo delle tasse, delle manette, della burocrazia, del giustizialismo senza controllo“. Mentre Matteo Salvini ha aperto il suo intervento con l’Inno di Mameli e poi ha dichiarato davanti alla folla:”Altro che estremismo, uomini normali, popolo contro elite, piazza contro Palazzo. Siamo 200mila, e duecentomila grazie“. Presente anche il segretario di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha attaccato duramente Beppe Grillo:”Grillo è passato dal Vaffaday contro il Pd al Vaffaday contro chi non governa con loro“.

Diversi i cittadini del Vallo di Diano e degli Alburni che stamattina sono partiti in pullman alla volta della Capitale per prendere parte all’imponente manifestazione organizzata dai tre leader. Il sindaco Palmieri è salito sul palco insieme ad altri amministratori di centrodestra. “È stato un onore essere sul palco insieme all’amica Elena Gerardo, sindaco di Alfano, al fianco di Matteo Salvini – ha dichiarato ad Ondanews Pino Palmieri -. Poter vedere tanta gente dal palco nella storica Piazza San Giovanni è un immenso spettacolo. Oggi oltre a consacrare l’unità del centrodestra si è svolta una grande festa di libertà nel rispetto delle regole“.

Per il coordinatore della Lega Vallo di Diano, Giuseppe Vitolo, “è una giornata importante non solo per il centrodestra ma per tutta l’Italia. Oggi il popolo italiano ha dimostrato di essere contro il governo dei poltronari, di essere contro il governo delle tasse, contro il governo dei porti aperti“.

– Chiara Di Miele –