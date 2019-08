A pochi giorni da una denuncia da parte del sindaco di Polla, Rocco Giuliano, in merito allo stato di abbandono in cui versa il fiume Tanagro nel tratto che attraversa il centro abitato e ad una richiesta rivolta al Prefetto di Salerno, il primo cittadino scrive alla Regione Campania, indirizzando il suo appello all’Assessorato per la Difesa del Suolo e dell’Ecosistema e all’assessore Fulvio Bonavitacola.

Giuliano pone l’accento sull’urgente necessità di effettuare una serie di interventi di manutenzione poiché nel tratto in questione vi sono accumuli di detriti che hanno creato veri e propri isolotti che aggravano le problematiche di deflusso delle acque di piena, con evidenti pericoli per le abitazioni.

“Trattandosi di attività di tipo specialistico – scrive il sindaco di Polla all’assessore regionale Bonavitacola – è necessario provvedere a mezzo attrezzature e mezzi idonei, oltre che operai all’uopo specializzati, attualmente nelle disponibilità del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro e della locale Comunità Montana, come già confermato dai rispettivi rappresentanti legali“.

Giuliano aveva richiesto, già nel settembre del 2018, interventi urgenti alla Prefettura di Salerno. In sostanza ciò che viene richiesto è una manutenzione straordinaria sulla “vasca Tanagro”, nel tratto abitato di Polla, e l’adozione di tutti gli atti opportuni per inserire nelle priorità di finanziamento della Regione l’intervento di mitigazione dai rischi alluvionali.

– Chiara Di Miele –

