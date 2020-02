Finti operatori sanitari per il Coronavirus. La Croce Rossa Italiana denuncia truffe agli anziani

Con l’emergenza Coronavirus si diffondono anche situazioni di pericolo e tentate truffe.

A mettere in guardia da eventuali truffe è la Croce Rossa Italiana.

Nello specifico, sedicenti volontari sanitari telefonano per annunciare che si recheranno a casa per fare un tampone e verificare l’eventuale contagio da Coronavirus.

“Non fidatevi di chi si presenta a domicilio per controlli o verifiche – l’appello della Croce Rossa – Non esistono medici che vengono a casa vostra per fare i tamponi. Per favore avvisate tutti i vostri parenti, amici e soprattutto gli anziani. Nel dubbio chiamate sempre le autorità per una verifica”.

– Claudia Monaco –