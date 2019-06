Finanziamenti per l’autotrasporto con la Nuova Sabatini – a cura dello Studio Viglione Libretti

La “Nuova Sabatini” sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali. Possono beneficiarne le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative e delle attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Le agevolazioni previste dalla misura consistono nella concessione, da parte di banche e intermediari finanziari, di finanziamenti per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

Il Decreto Crescita ha modificato il tetto del finanziamento concesso a ciascuna impresa che sale da 2 a 4 milioni di euro e ha previsto la possibilità, per i finanziamenti fino a 100mila euro, di ricevere il beneficio in un’unica soluzione.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, inoltre, comunicato la suddivisione delle risorse economiche per finanziare le imprese nell’acquisto di nuovi camion a basso impatto ambientale ed equipaggiamenti intermodali.

Per l’annualità 2019 la somma stanziata è di 25 milioni di euro così suddivisi:

9,5 milioni di euro saranno destinati all’acquisto di veicoli alimentati LNG ;

; 9 milioni per la rottamazione di vecchi veicoli con contestuale immatricolazione di nuovi appartenenti alla classe ecologica Euro VI;

con contestuale immatricolazione di nuovi appartenenti alla classe ecologica Euro VI; 6 milioni di euro saranno destinati all’acquisto di rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale su nave o treno;

per il trasporto intermodale su nave o treno; 500mila euro saranno destinati all’acquisto di casse mobili.

Al momento il Ministero, di concerto con le Associazioni di categoria, sta valutando una nuova modalità di accesso al contributo incentrato sul meccanismo a sportello o “contatore”.

Tale nuova modalità di accesso al contributo prevederebbe una prenotazione tramite piattaforma online da parte dell’impresa di autotrasporto che le permetterebbe di usufruire dell’intero beneficio previsto per una specifica misura. Tutto ciò a patto che l’investimento si perfezioni in un determinato periodo temporale che il Ministero sta definendo, pena la decadenza del contributo.

– Studio Viglione Libretti –