La Banca Monte Pruno a Bologna all’evento formativo Nazionale organizzato da Cassa Centrale Banca

Risparmio gestito, bancassicurazione, finanza comportamentale e welfare sono stati i temi al centro dell’evento formativo Nazionale, organizzato da Cassa Centrale Banca, che si è tenuto nella mattinata di oggi nella straordinaria location del Palazzo Albergati a Bologna. Anche la Banca Monte Pruno ha preso parte all’evento e, a Bologna, erano presenti il Direttore Generale Michele Albanese, il Vice Direttore Generale Cono Federico, il Vice Direttore e responsabile Area Amministrativa Elisabetta Giordano, i dipendenti Jessica D’Amato e Francesco Ingino dell’Area Finanza.

Obiettivo dell’incontro è lo sviluppo del modello di business delle Bcc al fine di andare incontro a soci e clienti offrendo strumenti di risparmio capaci di coniugare assicurazione e investimento e di soddisfare diverse esigenze.

L’Amministratore Delegato di Cassa Centrale, Mario Sartori, ha aperto i lavori con il saluto di benvenuto a tutte le banche del gruppo, presenti con 470 esponenti tra direttori e Responsabili.

I temi oggetto di approfondimento, moderati ed introdotti da Gianluca Filippi, Responsabile Commerciale Finanza di Cassa Centrale Banca, sono stati illustrati da autorevoli e qualificati relatori come Alberto Via, di “Amundi” società di asset management, esperto di neuroscienze e finanza comportamentale al servizio della pianificazione finanziaria della clientela, e il Prof. Raul Pisani, docente di Economia degli intermediari finanziari dell’Università di Trento e della Sda School of Management della Bocconi.

