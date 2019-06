Viabilità e sicurezza in provincia di Salerno. Riprendono i lavori sulla S.P.85 a Romagnano al Monte

Ripresi i lavori di manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza del piano viario, iniziati e poi interrotti a causa delle condizioni metereologiche svavorevoli, a Romagnano al Monte, sulla S.P.85 (innesto S.P.10 – Romagnano al Monte).

“Oggi a Romagnano al Monte – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – abbiamo ripreso i lavori di sistemazione del piano viario mediante risagomatura e rappezzatura in vari tratti ammalorati dell’arteria stradale provinciale 85. L’importo netto è di 25.663,53 euro. Il maltempo aveva bloccato questo e altri interventi manutentivi sulle nostre strade. Ora, tempo permettendo, li riprendiamo tutti laddove eventualmente interrotti. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità”.

Strianese ringrazia per il lavoro svolto tutto il Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno.

– Chiara Di Miele –