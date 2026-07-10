Eboli: scovato in un bar con cocaina, crack e hashish pronti per lo spaccio. Arrestato
Scoperto con la droga pronta da spacciare in un bar.
È quanto accaduto ad Eboli, dove gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, diretti dal Primo Dirigente Giuseppe Fedele, hanno arrestato un 65enne per spaccio.
L’uomo, con precedenti specifici, è stato scovato all’interno dell’esercizio con addosso 23 involucri di cocaina, crack e hashish.
Dopo le formalità di rito è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.