Fiat Panda rubata nella notte a Salerno. L’appello della proprietaria per ritrovarla
Continuano ad allarmare i furti di auto che si registrano a Salerno e in provincia.
Questa notte i ladri sono riusciti a portar via una Fiat Panda parcheggiata tra via Ligea e il porto a Salerno.
L’auto è di colore beige ed è targata FJ505KS.
Amara la scoperta per la proprietaria che per ritrovare la sua Panda ha lanciato un appello sui social a quanti dovessero avvistarla o avere notizie in merito.
E’ possibile fare segnalazioni al 328/0248775 oppure rivolgersi al Numero Unico di Emergenza 112 e segnalare qualsiasi informazione utile al ritrovamento della vettura.