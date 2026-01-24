Grande partecipazione alla seconda edizione del corso “Impariamo a salvare una vita”, promosso dall’Associazione Monte Pruno Giovani e ospitato presso la Sala Cultura della Banca Monte Pruno.

L’iniziativa, dedicata alle tecniche di primo soccorso e alla prevenzione degli arresti cardiaci, ha coinvolto numerosi giovani del territorio, confermando il crescente interesse verso la formazione sanitaria e la cultura della sicurezza. Il corso B.L.S.D. (Basic Life Support Defibrillation), della durata di cinque ore, è stato organizzato con il supporto della Banca Monte Pruno e dell’Associazione Alfis, consentendo ai partecipanti di apprendere le procedure fondamentali di rianimazione cardiopolmonare, l’uso del defibrillatore semiautomatico e la manovra di Heimlich, attraverso sessioni teoriche e pratiche.

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Associazione Monte Pruno Giovani Sebastiano Greco, che ha sottolineato il valore formativo e sociale dell’iniziativa, finalizzata a diffondere competenze concrete e senso di responsabilità nelle nuove generazioni.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico: “Iniziative come questa rappresentano un investimento concreto sulla prevenzione, sulla sicurezza e sul futuro della nostra comunità, in piena coerenza con i valori del credito cooperativo“.

L’Associazione Monte Pruno Giovani ha infine ringraziato la Banca Monte Pruno, il presidente Michele Albanese, l’Associazione Alfis e tutti gli istruttori per il sostegno e la professionalità che hanno reso possibile l’iniziativa.