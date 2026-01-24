Tentano di rubare in un distributore self service di bibite in via Pietro Del Pezzo a Salerno.

E’ accaduto stanotte quando i ladri hanno preso di mira l’attività aperta h24 rompendo i vetri e gli sportelli dei distributori automatici per rubare il denaro dalle casse.

Poi qualcosa è andato storto e il colpo non è stato messo a segno. Gli ignoti si sono dati alla fuga senza lasciare traccia.

Questa mattina sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato alle cui indagini saranno utili le telecamere di videosorveglianza del distributore.