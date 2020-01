Fiamme sul litorale di Pontecagnano. Un incendio distrugge il lido “La vela”

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi sul litorale di Pontecagnano Faiano. Ad andare in fiamme lo stabilimento balneare “La vela”, situato lungo la Strada Provinciale 175.

Il fiamme si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, in breve tempo distruggendo interamente il lido. Un’enorme nube di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile da chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno avuto non poche difficoltà a domare l’incendio, e la Protezione Civile che si è occupata di mettere in sicurezza l’area.

Intervenuti per ricostruire la dinamica dell’accaduto i Carabinieri e la Polizia Locale.

Il lido si trova proprio in prossimità della discoteca “Camino Real”, interessata da un incendio nel novembre scorso.

– Paola Federico –