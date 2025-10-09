Oggi il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” con sede a Napoli, ha fatto visita al 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, reparto specializzato del Servizio Aereo dell’Arma dei Carabinieri con ruoli cruciali di supporto operativo alle unità territoriali dell’Arma.

Accolto dal Comandante del Nucleo, Capitano Alfonso Viscione e dagli altri militari del reparto, il Generale di Corpo d’Armata Masciulli si è personalmente complimentato con il personale per il determinante contributo offerto nell’operazione che ha portato al fermo di Salvatore Ocone, indagato per il duplice omicidio della moglie e del figlio e anche del tentato omicidio della figlia 16enne, gravemente ferita nell’efferato episodio avvenuto a Paupisi, nel beneventano, il 30 settembre.

Nel corso delle investigazioni successive ai fatti omicidiari, i militari del 7° NEC di Pontecagnano hanno offerto un contributo determinante al rintraccio dell’omicida in fuga, avviando immediatamente le ricerche dell’uomo, rintracciandolo, grazie ai sistemi di videoripresa di bordo, nella sua auto a Ferrazzano in provincia di Campobasso.

Nel corso dell’incontro, il Comandante Interregionale ha espresso profonda gratitudine al personale per l’impegno costante profuso in un territorio complesso e sensibile, caratterizzato da fenomeni criminali eterogenei.

Infine, l’Alto Ufficiale ha rinnovato ai presenti l’invito a operare con determinazione, professionalità e serenità al servizio della collettività, nel solco dei valori secolari dell’Arma dei Carabinieri e della professionalità di un comparto di specialità altamente qualificato e ad elevatissima peculiarità tecnica, quale è il servizio Aereo dell’Arma.