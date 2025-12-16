Attimi di paura ieri a Galdo, frazione di Pollica, dove un incendio ha interessato la mansarda di un’abitazione.

Le fiamme hanno interessato in breve l’immobile, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

All’interno c’era una coppia di anziani che fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’abitazione.

Presenti anche i Carabinieri della locale Stazione.