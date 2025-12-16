Si è svolto nei giorni scorsi presso i locali dell’IPSSAS di Polla l’Open Day dell’Istituto Professionale “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”, un appuntamento molto atteso che ha registrato una partecipazione numerosa ed entusiasta da parte di studenti, famiglie e visitatori.

L’evento è stato dedicato alla “Giornata del BenEssere”, tema centrale che ha suscitato negli studenti un forte slancio partecipativo e che ha permesso loro di realizzare, in collaborazione con i docenti, interessanti compiti di realtà. Le attività proposte hanno consentito di mettere in pratica conoscenze e competenze legate al benessere della persona, alla prevenzione e all’assistenza sociale, offrendo una dimostrazione concreta del percorso formativo dell’istituto.

Durante l’Open Day è stato possibile visitare l’intero edificio scolastico e conoscere da vicino i numerosi laboratori che arricchiscono l’offerta didattica dell’IPSSAS: il laboratorio linguistico, il laboratorio informatico, il laboratorio di fisica e chimica, il laboratorio di biologia, il laboratorio della realtà aumentata, la serra didattica e il laboratorio dei servizi socio-sanitari, fiore all’occhiello dell’indirizzo di studi.

L’iniziativa si è rivelata un vero e proprio successo, grazie all’organizzazione, alla professionalità dei docenti e all’impegno degli studenti che hanno saputo accogliere e coinvolgere i visitatori, trasmettendo loro i valori e le opportunità offerte dalla scuola.

Un Open Day che ha confermato l’IPSSAS di Polla come una realtà educativa dinamica, attenta al benessere e alla formazione completa degli studenti.