La delegazione FIALS guidata dal Segretario Generale Provinciale di Potenza Costanzo Giuseppe e affiancata dai dirigenti sindacali Daniele Lucia e Pergola Angela è stata ricevuta quest’oggi in audizione presso la IV Commissione – Politica Sociale della Regione Basilicata.

Un appuntamento richiesto dopo lo stato di agitazione dichiarato e il confronto svoltosi in Prefettura lo scorso 20 marzo, per mettere in luce le persistenti criticità organizzative e assistenziali all’interno del “San Carlo” di Potenza.

La FIALS sottolinea con forza la necessità di regole chiare sui contingenti di personale essenziale da impiegare in caso di sciopero, come previsto dalla Legge 146/1990. “Nei presidi di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri tali indicazioni sono del tutto assenti, mentre a Potenza si fa ancora riferimento ad accordi stipulati oltre vent’anni fa, palesemente inadatti alle esigenze attuali. La FIALS invita dunque a una riformulazione moderna, agile e davvero efficace di questi livelli minimi, affinché si garantisca la continuità assistenziale senza penalizzare i lavoratori”hanno precisato dal sindacato.

Un altro tema cruciale riguarda l’utilizzo da parte dell’Azienda ospedaliera dei parametri AGENAS, “rispetto ai quali non vengono però forniti dati e criteri di calcolo trasparenti – hanno evidenziato dal sindacato -. Al momento, manca un formale recepimento regionale e una sperimentazione locale delle linee guida, generando incertezza sul reale fabbisogno di personale. Una simulazione indipendente, per esempio nel reparto di Medicina di Potenza, mostra un fabbisogno di infermieri e Operatori Socio-Sanitari (OSS) ben più elevato di quanto dichiarato ufficialmente. Questa discrepanza, secondo FIALS, alimenta confusione e indebolisce la fiducia dell’intero comparto”.

Da tempo, la FIALS denuncia, inoltre, la progressiva erosione del ruolo infermieristico, costretto a occuparsi di mansioni di base, specialmente nei turni notturni, data la carenza di OSS. “Tale scenario distoglie gli infermieri dalle attività specialistiche per cui sono formati, aumentando stress, possibilità di errore e rischi medico-legali. Un contesto che, oltre a ledere la dignità professionale, mina la qualità dell’assistenza – ha dichiarato FIALS – L’auspicio è che si riconoscano, con assoluta urgenza, le competenze di ciascuna figura all’interno dell’organico, offrendo soluzioni concrete a una situazione che si trascina da troppo tempo”.

Una criticità ulteriore riguarda l’impiego di infermieri nelle ambulanze dell’ASP di Potenza per trasferimenti di pazienti.

“Al Presidio Ospedaliero di Lagonegro la quotidianità è ancora più critica: la mancanza di OSS nei turni notturni, i reparti spesso accorpati e gli organici ridotti al minimo rendono difficoltosa persino la normale continuità assistenziale. A peggiorare il quadro si aggiungono problemi infrastrutturali, ascensori fuori uso da oltre un anno e questioni legate al trasporto delle sacche di sangue, che aumentano i rischi per operatori e pazienti. Una realtà al limite, dove servono interventi immediati, strutturali e organizzativi”.

In un clima di coinvolgimento e fiducia reciproca, la FIALS ha ribadito alla IV Commissione le priorità irrinunciabili per evitare ulteriori peggioramenti.

“Le segnalazioni e i disagi del personale sono rimasti finora inascoltati – ha specificato la FIALS – ma siamo fiduciosi che l’audizione in IV Commissione rappresenti un primo passo verso una soluzione concreta. I lavoratori meritano rispetto per le loro competenze e la comunità lucana merita un servizio sanitario di qualità, fondato su sicurezza e professionalità.”

La FIALS, dal canto suo, continuerà a monitorare con costanza l’evolversi della situazione.