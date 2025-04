“I cellulari, oggi, allontanano bambini e ragazzi dalla fisicità, riducendo le opportunità di movimento ed esplorazione”.

Queste le parole del pediatra Luigi Benigno D’Alvano, di Teggiano, al quale abbiamo rivolto delle domande per sottolineare i benefici di una maggiore mobilità di bambini e ragazzi e in particolare attraverso l’utilizzo della bicicletta. Questo mezzo, infatti, oltre ad incentivare il movimento stimola i giovani a sviluppare una maggiore autonomia riuscendo a spostarsi da soli nel proprio territorio e a dare vita alla curiosità e all’esplorazione dei luoghi. Proprio in tal senso, il dottore D’Alvano ha intenzione di realizzare un progetto denominato “Pedaliamo: libertà a due ruote… per volare lontano”. La bicicletta, infatti, è un mezzo piacevole da usare, totalmente green ed espressione stessa della libertà di movimento.

La bicicletta come mezzo per una maggiore autonomia di bambini e ragazzi: come incentivarlo?

Si incentiva ciò che piace. Gare, uscite in gruppo o percorsi avventura possono trasformare la bici in un’esperienza avvincente. La bici è un divertimento da proporre in piena libertà, attraverso la creazione di una nuova mentalità di mobilità sostenibile e realmente a basso impatto ambientale. Quindi si potrebbe incentivarne l’utilizzo con piste ciclabili, valorizzazione dell’educazione stradale a scuola e nelle famiglie, maggior rispetto da parte degli automobilisti nei confronti di pedoni e ciclisti. La strada è un bene comune: il rispetto reciproco e la pazienza salvano vite! In Italia, inoltre, esistono numerose iniziative, come “Bimbimbici”, pedalata non competitiva organizzata dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) o la Giornata Nazionale della Bici, un’iniziativa diffusa in molte città italiane, che promuovono l’uso della bicicletta nell’infanzia e nell’adolescenza. A livello locale spesso si organizzano gare scolastiche che esaltano lo spirito di sana competizione. Interessanti sono anche i laboratori per la riparazione delle bici fai da te, per quanto possibile.

Pensa che la bicicletta possa contribuire alla crescita di bambini e ragazzi?

Senz’altro. Sviluppa l’autonomia e migliora la socialità, consentendo a bambini e ragazzi di crescere sani e in buona forma fisica. Non più ore e ore davanti a uno schermo, ma la possibilità di recarsi a casa degli amici, da soli e in piena autonomia. Un mondo reale, fatto di esperienze tangibili e relazioni dirette, tutto da costruire con occasioni di incontro con i coetanei, in intimo rapporto con la natura che ci circonda e che spesso ignoriamo nella sua bellezza.

Quali sono, secondo lei, i principali vantaggi nell’usare la bicicletta rispetto ad altri mezzi di trasporto?

Divertimento assicurato. I bambini e i ragazzi amano le due ruote e pedalare è un’attività fisica molto piacevole. I vantaggi sono evidenti: si rispetta in tutto e per tutto la natura con emissioni praticamente zero e risparmio di carburante. L’uso della bicicletta azzera le attese perché le due ruote sono sempre disponibili per lo spostamento.

Cosa trattiene dall’andare in bicicletta più spesso?

L’uso delle biciclette è difficile nei centri storici collinari per via dei dislivelli da superare. In queste zone le biciclette a pedalata assistita potrebbero essere una valida alternativa. Altri problemi sono rappresentati dalle condizioni climatiche non sempre favorevoli, specialmente nelle zone più fredde. Inoltre, gli automobilisti spesso sono indisciplinati e le strade risultano pericolose, con piste ciclabili dedicate ad hoc inesistenti nella stragrande maggioranza dei casi, proprio laddove sarebbero indispensabili.

Come pensa che le scuole possano incoraggiare l’uso della bicicletta tra gli studenti?

In Italia, secondo l’ISTAT (2022), solo il 3,7% dei bambini va a scuola in bici. Un gap che il nostro progetto vuole colmare, trasformando le aree urbane ed extraurbane in spazi a misura di giovani ciclisti. Le scuole possono incentivare l’uso della bici organizzando laboratori o ciclofficine per insegnare a riparare le bici con un virtuoso fai da te. Possono, nelle aree urbane, incoraggiare l’uso della bicicletta per raggiungere il plesso scolastico più vicino. Possono organizzare delle piccole gare o tornei scolastici, con interessanti premi a tema.

Ha consigli per altri ragazzi che vorrebbero iniziare a usare la bicicletta regolarmente?

Inizia a usare la bicicletta per i piccoli spostamenti quotidiani e per fare la spesa, inizialmente accompagnato dai tuoi genitori o da amici. Impara la segnaletica stradale di base, usa il casco e raggiungi i tuoi amici a casa loro o invitali a casa tua e vai a scuola o in giro con loro.

Come immagina il futuro della mobilità urbana con un maggior utilizzo della bicicletta?

È urgente realizzare piste ciclabili protette e una rete integrata di mobilità a due ruote, separata dalle zone a traffico intenso, incroci a misura di due ruote per migliorare la sicurezza stradale, affitto di biciclette elettriche sui lunghi percorsi e nei tragitti urbani collinari. Più spazi verdi e zone a traffico limitato, sempre più utilizzate dai ciclisti.

Uniamoci per trasformare paesi e città in spazi a misura di bicicletta!