Giuseppe De Rosa, ultramaratoneta Campione del Mondo, è pronto ad affrontare una nuova, entusiasmante sfida sportiva. L’atleta di Sala Consilina prenderà parte dall’11 al 13 aprile alla Ultra Milano Sanremo, organizzata dall’AS Impossible Target.

La gara sulla distanza di 282 km, da percorrere in 52 ore, è prova del 23° Grand Prix IUTA 2025 di Ultramaratona, del 12° Criterium Regionale Nord ed è inserita nel Calendario Nazionale IUTA 2025 di Ultramaratona. Dal 2014 è considerata la più lunga ultramaratona no stop in Europa.

La partenza è fissata per domani, venerdì 11, alle ore 10.00 in zona Alzaia Naviglio Pavese; l’arrivo è previsto nella giornata di domenica a Sanremo sul Lungomare delle Nazioni. Il cronometro verrà fermato nel momento in cui l’atleta toccherà l’acqua del mare nell’immediata corrispondenza dell’indirizzo dell’arrivo.

La gara si svolge in Single Stage in regime di semi-autosufficienza, ma anche a staffetta per gruppi. De Rosa vi prenderà parte come singolo. I partecipanti possono usufruire di un’assistenza personale (Crew) lungo tutto il percorso. Le strade percorse resteranno aperte al traffico, quindi è richiesta la massima attenzione e per questo motivo il tragitto verso il traguardo si fa maggiormente arduo.

Impossible Target propone una sfida che attraversa tre regioni d’Italia, 54 comuni e ha come unico comune denominatore l’acqua, elemento che contraddistingue sia la partenza dai Navigli, sia l’arrivo che tassativamente deve essere il tocco del mare di Sanremo.

Oggi pomeriggio si è tenuto il briefing pre-gara con la cerimonia di consegna dei pettorali ai partecipanti, tra cui De Rosa, nella sede centrale de “Il Sole 24 Ore” a Milano.

Il campione valdianese, solitamente abituato a percorrere le ultramaratone internazionali in ambienti e territori difficili sia dal punto di vista geografico che climatico, questa volta si mette alla prova con una gara sull’asfalto, lungo arterie stradali percorse da veicoli, nel corso della quale non sarà possibile effettuare soste se l’obiettivo è quello di tagliare il traguardo tra i più veloci.

Ancora una volta a sostenere la sua impresa sportiva ci sono i due amici e main sponsor di sempre, Renato Auleta con la Concessionaria Cosilinauto e Carmine Cardinale, amministratore di Cardinale Group. I due imprenditori non hanno esitato un secondo e, come già accaduto in precedenza, hanno abbracciato la nuova “missione” sportiva di Giuseppe, dimostrando di credere fortemente in uno sport singolare e poco conosciuto e di investire sull’ultramaratoneta che è stato definito “la nostra bandiera nel mondo” dopo aver conquistato due titoli mondiali nella Roadsign Continental Challenge di Canal Aventure.

Da sottolineare che De Rosa riparte per questa gara difficile e prestigiosa in un periodo delicato della sua vita, dopo aver perso il papà da qualche settimana. Nonostante il dolore vuole sfidare ancora una volta le sue capacità e dimostrare a se stesso e alla sua terra tutta la passione che ha riposto in questo sport negli ultimi anni.

Nel corso della Ultra Milano Sanremo avrà al seguito la sua Crew che viaggerà a bordo di una Jeep Compass fornita dalla Concessionaria Cosilinauto. A sostenerlo ci saranno l’osteopata Vincenzo Dipierro e l’atleta scozzese Simon Juke, arrivato in Italia proprio per tifare l’amico De Rosa.

A distanza anche Sala Consilina e il Vallo di Diano sosterranno Giuseppe De Rosa in questa ennesima prova no limits e tiferanno per lui che porta in Italia e nel mondo il nome del nostro territorio abbinandolo ad imprese eccezionali.