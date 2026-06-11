È stata una festa vera e propria l’apertura del McDonald’s a Villammare, frazione di Vibonati. Un giocoliere sui trampoli, il trucca bimbi e un’ottima torta hanno accompagnato i primi momenti del nuovo servizio di cui da oggi potranno usufruire gli abitanti del Golfo di Policastro e non solo.

È una sfida che il colosso del fast food ha intrapreso con convinzione sulla scorta del successo che sta registrando con la sede di Sala Consilina, di recente apertura.

“Abbiamo deciso di investire in questo territorio per noi stategico perché abbraccia 3 regioni: la Campania, la Basilicata e potenzialmente la Calabria – ha affermato il gestore Daniele Papagno -. McDonald’s vince come attrattore e noi ci aspettiamo che ci sia riscontro sulla comunità locale. YW, società appaltatrice, assieme al colosso americano, ci tiene al territorio e all’ambiente. Sono diverse infatti le attività in collaborazione con Legambiente per la bonifica dell’area del litorale e a Sala Consilina sono stati donati, solo nell’ultimo anno, 400 pasti alla Caritas“.

Papagno definisce McDonald’s come uno “sgabello a 3 gambe, di cui una è rappresentata dal licenziatario, l’altra dalla company e la terza dalla comunità locale. Il territorio è dunque uno dei pilastri della nostra attività e in questo modo restituiamo ad esso ciò che ci offre”. Degni di nota i dati occupazionali: “Sono 40 le persone assunte tra Vibonati, Sapri e i comuni limitrofi”.

Questa di Villammare è la prima apertura nel Cilento, ma Papagno assicura che “vogliamo continuare ad investire in questa zona”.

Alla cerimonia di inaugurazioni hanno presenziato le autorità religiose e politiche, tra cui il primo cittadino di Vibonati Manuel Borrelli e il Consigliere regionale Andrea Volpe.