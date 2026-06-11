Nelle ultime settimane la Polizia Municipale di Roccadaspide ha intensificato i controlli lungo la Strada Statale 166 degli Alburni.

L’attività di monitoraggio e prevenzione ha già consentito di accertare diverse violazioni al Codice della Strada. In particolare, in pochissimi giorni sono stati eseguiti cinque sequestri amministrativi di veicoli risultati privi della copertura assicurativa. E’ stato individuato un conducente sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente. La violazione ha comportato una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro e il fermo del veicolo.

Gli agenti hanno proceduto anche al ritiro di diverse patenti di guida a seguito di sorpassi particolarmente pericolosi e condotte che mettono seriamente a rischio l’incolumità degli utenti della strada. Tra le infrazioni più gravi accertate figura inoltre il mancato rispetto di un alt intimato dagli agenti della Polizia Municipale.

Nell’ambito del potenziamento delle attività di controllo è stato avviato anche l’utilizzo dell’etilometro per la verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti. Proprio grazie a questi accertamenti, a seguito di un incidente stradale è stato riscontrato un caso di guida in stato di ebbrezza. Per il conducente sono scattati la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la sospensione della patente di guida.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Iuliano e il Comando di Polizia Municipale ribadiscono che l’obiettivo di queste attività non è esclusivamente sanzionatorio ma soprattutto preventivo: garantire maggiore sicurezza sulle strade, tutelare gli utenti e contrastare comportamenti irresponsabili che troppo spesso sono all’origine di incidenti e tragedie. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane con particolare attenzione ai tratti maggiormente interessati dal traffico veicolare e alle condotte che rappresentano un concreto pericolo per la collettività.