Violento scontro tra auto e cervo sulla SS19 a Casalbuono. Morto l’animale e danni al veicolo
Paura questa mattina a Casalbuono in località Ische.
Al km 91 della SS19, un’ auto con a bordo una famiglia di Lagonegro ha impattato violentemente contro un cervo.
L’animale, purtroppo, è deceduto mentre solo spavento per la famiglia, soccorsa dal 118.
Presente sul posto una pattuglia del Nucleo Forestale Cerreta-Cognole e la Polizia Locale di Casalbuono per i rilievi stradali e l’attivazione dell’Unità Operativa Veterinaria ASL SA Dist.71/72 che ha provveduto al recupero del cervo.