Grave incidente stradale dopo la mezzanotte a Pontecagnano dove, per cause da accertare, si sono scontrate una moto e una bicicletta.

L’impatto è avvenuto in via Picentia, in località Sant’Antonio.

Ad avere la peggio una 22enne del posto che viaggiava in sella alla bicicletta. La caduta sull’asfalto le ha provocato gravi ferite e i sanitari del VOPI intervenuti per i soccorsi l’hanno trasportata in codice rosso in ospedale.

Ferito anche il ragazzo in moto.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.