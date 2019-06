Festa della Repubblica.Il Sindaco di Montesano Rinaldi tra i partecipanti alla parata dei Fori Imperiali

Un prestigioso riconoscimento per il Vallo di Diano è quello ricevuto oggi in occasione della parata militare della Festa della Repubblica svoltasi a Roma.

Tra i trecento Sindaci che hanno aperto la parata e che hanno sfilato con la fascia tricolore lungo via dei Fori Imperiali figurava anche Giuseppe Rinaldi, giovane primo cittadino di Montesano sulla Marcellana.

Rinaldi è stato selezionato dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) insieme ai colleghi Sindaci provenienti da tutta Italia. Tra loro figurava anche Antonio Gentile, Sindaco di Sapri.

“È stata una grande emozione e un grande orgoglio rappresentare il mio Comune e il Vallo di Diano – ha dichiarato Rinaldi – per il valore che incarna questa festa anche per noi Sindaci. Abbiamo ricevuto tanti appalusi come delegazione dei Sindaci e questo è segno della fiducia e del rapporto diretto quotidiano che abbiamo con i cittadini. Inoltre è stata un’occasione per ricordare i caduti delle guerre e chi si occupa di mantenere la sicurezza della Repubblica. Un abbraccio va a Vanessa Supino, giovane di Montesano che sfilava in prima fila nel Corpo degli Alpini. È stato emozionante vedere un proprio cittadino sfilare a Roma quindi non posso che augurarle una promettente carriera”.

– Claudia Monaco –