Sapri: benedizione delle acque e deposizione di una corona di fiori in ricordo dei caduti in mare

Un’importante manifestazione dedicata al mare si è tenuta questa mattina a Sapri, lungo la spiaggia del centro del paese.

Un incontro organizzato dal Presidente dell’Associazione Battiti di Pesca Antonio Scarfone che in collaborazione con le altre associazioni del posto e con il sostegno del Comune di Sapri ha dato vita al progetto “Mare Nostrum” ideato per la salvaguardia e la tutela del mare, considerato una delle fonti di sostentamento più importante della cittadina.

La giornata è iniziata con la benedizione da parte di don Enzo Morabito delle acque antistanti il Lungomare Italia ed è proseguita con la deposizione di una corona di fiori, a largo della Baia di Sapri, alla presenza di tutti i Comandanti dei pescherecci della Marineria di Sapri, in ricordo di coloro che hanno dedicato la propria vita al mare.

“Il progetto ‘Mare Nostrum’ è iniziato con la pulizia di una parte dei fondali del porto di Sapri e del litorale dove erano presenti numerosi oggetti di plastica portati dalle mareggiate invernali – ha dichiarato il Presidente Scarfone – Il mare è una nostra risorsa ed è importante consegnare alle generazioni future un ambiente sano e pulito attraverso le innumerevoli pratiche virtuose che si possono mettere in campo“.

Presenti all’evento anche il consigliere Donatella D’Agostino e il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sapri Matteo Calcagnile, entusiasti dell’iniziativa messa in campo dalle associazioni del posto.

“Ho raccolto con piacere l’invito che gli organizzatori mi hanno inoltrato – ha dichiarato il Capitano – E’ stato emozionante per me partecipare attivamente alla deposizione della corona nelle acque della Baia di Sapri. Si è trattato di un gesto di ringraziamento per tutti i caduti in mare“.

– Maria Emilia Cobucci –