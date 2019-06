E’ stato inaugurato ieri pomeriggio a Silla di Sassano il nuovo Bocciodromo comunale realizzato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Tommaso Pellegrino. Alla cerimonia erano presenti il primo cittadino, gli amministratori comunali, il parroco, don Bernardino Abbadessa, Francesco Del Vecchio della Federazione Italiana di Bocce, Antonio Barbato, presidente del Comitato Regionale della FIB, il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Raffaele Accetta, l’ingegnere Michele Napoli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, e Angelo Di Gioia, presidente dell’Associazione Bocciofila Valdianese.

Il Bocciodromo è stato realizzato in meno di quattro mesi in una zona della popolosa frazione che in questo modo è stata riqualificata dal degrado. Un parcheggio antistante, inoltre, sarà utile ai tanti che frequentano Silla e la sua Villa Comunale.

“E’ un impegno portato a termine – ha affermato Pellegrino – ci avevano chiesto la casa delle bocce, uno sport molto praticato nel nostro paese. Io ricordo i campi di bocce da piccolo come luoghi di gioia e partecipazione. Aprire questa struttura è un atto di affetto per quei tanti che non ci sono più e ci hanno trasmesso la passione per questo gioco. Non abbiamo bisogno di grandi opere, ma di riqualificazione“.

Nel corso della manifestazione sono stati premiati alcuni migranti ospiti nel Vallo di Diano e protagonisti di un progetto di integrazione realizzato grazie alla sinergia tra il Comune, don Vincenzo Federico e la Bocciofila Valdianese. Inoltre la Pro Loco Sassano, attraverso il presidente Franco Biancamano e il Maestro Tamy Pinto, ha fatto dono di due targhe all’Amministrazione e ai bocciofili.

“Ringraziamo la comunità di Sassano per questo impianto – ha affermato Del Vecchio – che non sarà solo occasione di sport ma motivo di aggregazione ed espressione di valori“. Il Bocciodromo di Sassano è stato nominato dalla FIB come Centro Tecnico Territoriale.

In conclusione un dolce momento con il taglio della torta preparata per l’occasione dal Maestro Pasticciere Cono Tropiano della Pasticceria “Peccati di Gola”.

– Chiara Di Miele –