Festa della Repubblica a Policastro Bussentino. Flash mob di Fratelli d’Italia contro il Governo Conte

La Bandiera tricolore in primo piano e l’Inno di Mameli in sottofondo. Così la presidenza provinciale di Fratelli d’Italia ha ricordato questa mattina in Piazza del Popolo a Policastro Bussentino la Festa della Repubblica Italiana. Un flash mob organizzato da Fratelli d’Italia in 100 piazze italiane non solo per onorare il Tricolore ma anche per sottolineare “il dissenso nei confronti di un Governo che si appresta a spendere 55 miliardi di debiti non per rilanciare l’economia ma per fare delle regalie in maniera del tutto autoreferenziale“.

Una manifestazione organizzata nel Comune di Santa Marina per l’importanza storica rappresentata dal Golfo di Policastro ma anche per la vicinanza politica mostrata negli anni dalla comunità di Santa Marina al partito politico Fratelli d’Italia.

“È un onore per noi che Fratelli d’Italia abbia scelto il nostro Comune per una manifestazione così importante – ha dichiarato il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – Oggi è un giorno fondamentale per la nostra Repubblica ma è anche la giusta occasione per sottolineare il nostro disappunto nei confronti di questo Governo che non risponde in maniera giusta ed efficace alle esigenze degli italiani“.

Un pensiero pienamente condiviso ed evidenziato anche dall’onorevole Edmondo Cirielli e dal senatore Antonio Iannone. “Noi non ci stiamo a rappresentare un’Italia che si inchina e si arrende davanti alla crisi economica che ha colpito il nostro Paese – hanno dichiarato entrambi i parlamentari -. Il Governo centrale nei mesi di gennaio e febbraio ha gravemente sottovalutato il virus parlando di una semplice influenza, per essere poi smentito poco dopo. Noi oggi vogliamo lanciare un forte segnale di speranza per tutti i cittadini. Siamo ancora un Paese democratico nel quale si può e si deve palesare la propria idea con le dovute attenzioni visto il momento particolare“.

– Maria Emilia Cobucci –