Festa della Legalità. Domani a Sala Consilina doppio appuntamento nel nome di Giorgio Ambrosoli

Torna la “Festa della Legalità“, indetta per il 19 marzo dalla Regione Campania in memoria di don Peppino Diana, e come ogni anno l’Amministrazione comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, propone alle nuove generazioni e a tutta la comunità un esempio virtuoso di legalità. L’appuntamento, doppio, è in programma domani, venerdì 22 marzo, su proposta dell’Associazione “Giorgio Ambrosoli” di Salerno ed in collaborazione con la Banca Monte Pruno, partner dell’evento. La scelta quest’anno è ricaduta sulla figura dell’avvocato Giorgio Ambrosoli.

La giornata avrà inizio alle ore 9.30 presso il Teatro Comunale “M. Scarpetta” di Sala Consilina, dove gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” potranno assistere allo spettacolo di teatro-canzone “Giorgio Ambrosoli”, portato in scena dall’artista Luca Maciacchini. La rappresentazione teatrale sarà preceduta dai saluti degli avvocati Nicola Colucci del Foro di Lagonegro e Pasquale D’Aiuto del Foro di Salerno, del sindaco Francesco Cavallone, della dirigente scolastica Antonella Vairo e della docente Anna Colucci. Dopo lo spettacolo, invece, studenti e docenti saranno protagonisti di un dibattito su Giorgio Ambrosoli e sulla legalità.

Sempre presso il teatro comunale “Mario Scarpetta”, ma con inizio alle ore 16.00, lo spettacolo teatrale sarà riproposto all’interno di un secondo evento, destinato a chiunque vorrà partecipare, con particolare attenzione rivolta agli avvocati, ai quali saranno riconosciuti 4 crediti formativi, dei quali 2 di deontologia. L’appuntamento pomeridiano vedrà i saluti di Nicola Colucci, Raffaele Battista e Pasquale D’Aiuto, rispettivamente Responsabile per il Vallo di Diano, Presidente e Segretario dell’Associazione “Giorgio Ambrosoli” di Salerno. A fare gli onori di casa saranno il primo cittadino di Sala Consilina e l’Assessore alla Cultura Gelsomina Lombardi, mentre i Fori di Lagonegro e di Salerno saranno rappresentati dal Presidente del Consiglio dei rispettivi Ordini, Gherardo Cappelli e Americo Montera.

Dopo la riproposizione dello spettacolo di Luca Maciacchini, sono in programma le relazioni del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese, dal titolo “Tutela del Risparmio e Trasparenza Bancaria”, dell’Avvocato Giovanni Capo, Docente di Diritto Commerciale dell’Università degli Studi di Salerno, dal titolo “Figura e ruolo del Commissario Liquidatore”, e di Gianfranco Donadio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, dal titolo “Briganti e Gentiluomini”.

“Quest’anno in occasione della Festa della Legalità – conferma l’assessore alla Cultura del Comune di Sala Consilina Gelsomina Lombardi – abbiamo scelto di ricordare la figura dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, a seguito di una proficua interlocuzione già da tempo avviata con l’Associazione Ambrosoli di Salerno. La nostra volontà è in primo luogo quella di far conoscere Ambrosoli ai giovani e lo faremo nel corso della mattinata con gli studenti dell’I.I.S. ‘Cicerone’ con lo spettacolo dell’artista Luca Maciacchini ed il successivo dibattito incentrato sulla sua figura e sulla sua irreprensibilità professionale, che lo portò a sacrificare la propria vita per il proprio Paese. Nel pomeriggio ci sarà poi il secondo appuntamento, aperto a tutti i cittadini e con contributi davvero importanti. Per questa significativa giornata a nome dell’Amministrazione Comunale di Sala Consilina ringrazio l’Associazione “Giorgio Ambrosoli”di Salerno, che lo ha reso possibile, ed in particolare gli avvocati D’Aiuto e Colucci. Un ringraziamento particolare va poi alla Banca Monte Pruno, che ha mostrato grande sensibilità e corrispondenza di valori con quelli rappresentati da Giorgio Ambrosoli, non a caso, l’Istituto di Credito guidato da Michele Albanese porta avanti con grande integrità e moralità la propria attività sul territorio“.

– Paola Federico –