Festa dei Piccoli Comuni. Il 1° giugno a Sanza una riflessione sui valori della Carta Costituzionale

Il Comune di Sanza ha aderito alla manifestazione nazionale della Festa dei Piccoli Comuni che si terrà in tutta Italia il 2 giugno dal suggestivo titolo “Voler bene all’Italia”, per ribadire nella Festa della Repubblica come questi Comuni e comunità siano la spina dorsale della penisola e un suo elemento imprescindibile per la tenuta del Paese.

Voler bene all’Italia è nata infatti nel 2004 per valorizzare l’Italia dei piccoli comuni, ovvero il 72% delle municipalità italiane, per promuovere innanzitutto il buon governo dei territori e la capacità di innovare e competere, la meraviglia dei paesaggi e del buon vivere delle comunità che fanno di questi centri luoghi dove investire il proprio futuro, nonostante la fatica del disagio insediativo in atto e un rapido declino demografico.

L’iniziativa è promossa da Legambiente in collaborazione con UNPLI, UNCEM, ANCI, SYMBOLA, conta quest’anno sul sostegno di Poste Italiane e Openfiber per raccontare attraverso i protagonisti locali la forza delle comunità, facendo comprendere a pieno il valore di questi luoghi. Dietro la festa diffusa si vuole fare massa critica per chiedere che permettano a questi centri di essere territori di innovazione all’insegna di un rinascimento rurale e borghigiano.

A Sanza, per favorire il coinvolgimento delle scuole locali, la manifestazione è stata anticipata a sabato 1° giugno. Si terrà una giornata di celebrazione della bellezza e dei valori della Carta Costituzionale. Una giornata di grande valore simbolico che terminerà con la consegna della Costituzione, nella versione storica ed originale, firmata dal Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, a palazzo Giustiniani il 27 dicembre 1947.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla donazione della BCC di Buonabitacolo che ne ha curato la stampa. Sarà una giornata di festa ma anche una giornata di riflessione sui valori ed i diritti degli esseri umani. Molto atteso infatti l’intervento dell’avvocato Franco Di Paola membro di Giunta dell’Associazione Luca Coscioni, che dialogherà con gli studenti sui temi del diritto al “Fine vita e testamento biologico” con riflessioni sul caso di Dj Fabo.

Un’iniziativa sociale promossa, dall’Amministrazione Comunale, che mette insieme l’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo-Sanza e la BCC di Buonabitacolo. Ci sarà anche la cerimonia di investitura dei nuovi “Custodi dei valori fondanti del nostro Paese”. L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Sanza ha inteso promuovere un momento di confronto con gli studenti delle Scuole Medie locali per approfondire e conoscere la bellezza della Costituzione italiana. Sabato 1° giugno dunque, presso l’Aula Magna delle Scuole Medie in piazza San Francesco, dalle ore 10.30, un dibattito sul tema: “I Custodi dei valori fondanti del nostro Paese” che si concluderà con la consegna di una copia della Carta Costituzionale a tutti gli studenti.

Il convegno vedrà gli interventi del sindaco di Sanza Vittorio Esposito, dell’assessore alle Politiche Sociali Marianna Citera, della dirigente scolastica Antonietta Cantillo e del direttore della BCC di Buonabitacolo Angelo De Luca. Seguiranno gli approfondimenti sul valore della Costituzione con le relazioni dell’avvocato Pasquale Gentile, presidente della BCC di Buonabitacolo, e dell’avvocato Franco Di Paola dell’Associazione Luca Coscioni. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Lorenzo Peluso.

– Annamaria Lotierzo –