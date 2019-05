La Polizia di Salerno arresta 3 cittadini ucraini in stato di ebrezza responsabili di rissa aggravata

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale-Sezione Volanti hanno arrestato tre cittadini ucraini, responsabili di rissa aggravata in Piazza San Francesco, nel centro di Salerno.

Gli agenti, giunti in emergenza sul luogo, hanno individuato 3 uomini che si stavano picchiando violentemente. Uno di loro si è stato alla fuga ma è stato inseguito e poi bloccato in via Costantino l’Africano da un’altra pattuglia giunta sul posto.

Le persone coinvolte nella rissa sono state successivamente identificate come Z.N., 53enne, V.V., 62enne, e U.A., 38enne, tutti di nazionalità ucraina, di cui due irregolari sul territorio nazionale. Gli uomini presentavano difficoltà di linguaggio e di deambulazione dovute ad assunzione di sostanze alcoliche.

Vista l’entità delle ferite sono stati trasportati presso l’ospedale di Salerno, da personale del 118.

Dopo le cure mediche, i tre cittadini ucraini sono stati condotti presso gli uffici della Sezione Volanti, arrestati per il reato di rissa aggravata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti presso il carcere di Salerno – Fuorni, in attesa del giudizio di convalida e contestuale rito direttissimo.

– Paola Federico –