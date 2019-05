La Regione ha pubblicato il Decreto che destina fondi ai Comuni della Campania per la redazione dei Piani di Protezione civile comunale.

I Comuni coinvolti sono in tutto 134 e il finanziamento ammonta complessivamente a 4,8 milioni di euro che la Giunta De Luca ha stanziato a valere sui fondi POC 2014-2020 al fine di incrementare la sicurezza dei cittadini, attraverso la redazione dei Piani di Protezione civile comunale.

In particolare, i Comuni potranno finanziare gli studi e le specifiche attività per la redazione dei Piani e per implementare la comunicazione alla cittadinanza in relazione alle attività di Protezione civile comunale. Sono coinvolte tutte le province campane.

Nella graduatoria delle istanze risultate ammesse a finanziamento da parte della Regione figurano anche la Comunità Montana Vallo di Diano (352.580.000 euro), il Comune di Piaggine (14.300 euro), il Comune di Petina (15.000 euro), il Comune di Sacco (14.300 euro), il Comune di Caggiano (15.000 euro).

– Chiara Di Miele –