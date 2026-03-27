Festa oggi nella comunità di Ruoti che festeggia i 102 anni di Rosina Gentilesca.

In occasione di questo straordinario compleanno, il sindaco Franco Gentilesca e la vicesindaca Maria Troiano le hanno fatto visita per portarle di persona gli auguri dell’intera Amministrazione comunale, unendosi ai festeggiamenti insieme ad amici, parenti e alla dottoressa Caterina Russillo.

Un traguardo meraviglioso, che porta con sé il valore di una vita intera vissuta con forza, dignità e grazia. “Rosina – afferma il sindaco – è parte della storia della nostra comunità, testimone preziosa di oltre un secolo di cambiamenti, custode di ricordi e di valori che ci appartengono tutti. 102 anni sono un dono raro e straordinario, un patrimonio umano che arricchisce chi ha la fortuna di starle vicino. Che il calore della nostra comunità le arrivi forte e sincero in questa giornata di festa. Buon compleanno, Rosina!”.

Con il compleanno ultracentenario di Rosina la Basilicata si conferma terra di longevità, proprio nei giorni scorsi, infatti, la Lucania ha tagliato un nuovo traguardo con l’uomo più longevo d’Italia: Vitantonio Lovallo che ha compiuto ben 112 anni.