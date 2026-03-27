Auto prende fuoco sulla S.S.598 ad Atena Lucana
Paura questa sera sulla S.S.598 Fondovalle dell’Agri nei pressi dell’uscita di Atena Lucana.
Per cause da accertare un’Alfa Romeo Giulietta ha preso fuoco mentre era in marcia. Il conducente per fortuna è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme prendessero di mira il vano motore.
Sul posto repentino l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal Capo Reparto Alessandro Morello, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona.
Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.
Per ripristinare e pulire la Statale che porta in Basilicata è intervenuta la Arechi Multiservice ESA Paciello di Sassano.