Oggi la comunità di Padula festeggia un traguardo straordinario con il compleanno ultracentenario di Gaetano Giordano, per tutti “zio Tanino”, che compie 104 anni.

“Un uomo dalla storia incredibile, che ha sempre vissuto con forza, ironia e amore per la famiglia” fanno sapere dall’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Michela Cimino.

Insieme ai suoi figli Francesco e Annamaria, ai nipoti Antonella e Michele, agli amici e ai parenti il nonnino ultracentenario ha festeggiato un momento di grande emozione.

“Per me, come sindaca, – ha affermato Cimino – è un onore essere presente e stringermi a lui in questa giornata speciale. Tanti auguri zio Tanino!”