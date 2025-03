Si è introdotto in un supermercato, ha rubato della mercanzia e poi si è dato alla fuga dopo aver colpito i commessi.

E’ accaduto nei giorni scorsi a Battipaglia all’interno dell’attività commerciale situata in piazza Dante: un 30enne ha agito in pochi minuti in piena mattinata. Ha afferrato dagli scaffali derrate alimentari per un bottino dal valore di circa 100 euro, poi ha malmenato tre dipendenti ed è scappato.

A seguito dell’accaduto sono stati allertati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, agli ordini del Capitano Donato Recchia, i quali giunti sul posto hanno dato il via alle indagini e si sono messi sulle tracce del malfattore e dopo poco lo hanno acciuffato.

Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per il reato di rapina e condotto in carcere.