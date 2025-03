Si terrà mercoledì 2 aprile a Potenza una raccolta di sangue e plasma con l’Avis.

L’Unità di Raccolta situata a Largo Don Uva sarà aperta dalle ore 8.15 alle ore 10.30. Per ricevere maggiori informazioni e per prenotarsi è possibile contattare i volontari ai seguenti numeri 346 7626345 o 346 7626348 o al numero fisso 0971 441063.

Come sottolineato, donare il plasma è importante per la produzione di farmaci salvavita, per il trattamento da avvelenamento da farmaci, per le trasfusioni per il trattamento di malattie oncologiche e per il trattamento di pazienti che hanno perso molti liquidi.

Per restare sempre aggiornati sulle prossime mattinate dedicate alla donazione è possibile seguire l’Avis comunale di Potenza sulle pagine Facebook ed Instagram.