Fermato per strada con marijuana e denaro nascosti in tasca. Arrestato 23enne salernitano

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore di Salerno ed intensificati in occasione del fine settimana, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale-Sezione Volanti, in via Torretta a Salerno hanno notato un gruppo di ragazzi che si aggiravano con fare sospetto.

Alla vista dell’auto della Polizia, i giovani hanno cercato di allontanarsi dalla zona, eludendo il controllo. Immediatamente fermati, gli agenti hanno scoperto che uno di loro nelle tasche dei pantaloni aveva nascosto numerose bustine di cellophane contenenti una sostanza erbacea, 80 euro in banconote di piccolo taglio ed un bilancino di precisione.

Condotto negli uffici della Questura, il 23enne salernitano L.L. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sostanza, successivamente analizzata dalla Polizia Scientifica, è risultata essere marijuana, per un peso complessivo di circa 15 grammi.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Gli altri due ragazzi trovati in sua compagnia sono stati segnalati alla locale Prefettura come assuntori di sostanza stupefacente.

– Chiara Di Miele –