Screening gratuiti. Domani il camper dell’Asl Salerno fa tappa in piazza a Vallo della Lucania

Domani, martedì 19 marzo, il camper dell’Asl Salerno per la campagna itinerante di screening gratuiti per la prevenzione delle patologie oncologiche della mammella, della cervice uterina e del colon retto farà tappa a Vallo della Lucania, in Piazza Vittorio Emanuele.

La sosta dedicata alla salute durerà dalle ore 9 alle ore 18.

A bordo del truck sarà possibile effettuare un pap-test per le donne dai 21 ai 64 anni, prenotare la mammografia gratuita per le donne dai 50 ai 69 anni e ricevere materiale e informazioni utili.

Per informazioni www.aslsalerno.it – WhatsApp 377/0893793 o sulla pagina Fb dell’Asl Salerno.

– Chiara Di Miele –