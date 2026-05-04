Momento di grande partecipazione e di grande confronto ieri sera a Polla.

Il candidato alla carica di sindaco Massimo Loviso con la sua lista “Pollesi per Polla” ha voluto ascoltare i giovani, futuro del paese e portatori di nuove e brillanti idee, in vista delle Elezioni Amministrative che si terranno il 24 e il 25 maggio.

Quello di ieri è un incontro diretto e senza filtri in cui i giovani sono stati i veri protagonisti con domande e proposte che ha generato un confronto aperto con i candidati.

“E’ stato un incontro molto interessante e abbiamo registrato una partecipazione straordinaria con vari interventi molto apprezzati dai candidati e dai cittadini” spiega Massimo Loviso.

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