“Io non credo ai complessi di inferiorità, io credo che i meridionali in molti casi siano inferiori“.

È questa l’ennesima provocazione del direttore di “Libero”, Vittorio Feltri, ad indignare l’opinione pubblica.

Un’espressione razzista che in poco tempo ha provocato reazioni molto forti da parte di tantissime persone.

Tra queste, anche quella del sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, che ha annunciato di aver comunicato alla sua Amministrazione e al Capogruppo dell’opposizione consiliare “Risveglio Civico”, Renivaldo Lagreca, l’intenzione di portare la questione in Consiglio comunale.

“Propongo come cittadino, come docente, come montesanese, come valdianese, come meridionale – annuncia – l’ordine del giorno per deliberare dichiarazione di persona non gradita nel territorio di Montesano nei confronti di Vittorio Feltri”.

“La mia reazione è da Sindaco in difesa della comunità– afferma – chiaramente deciderà il Consiglio comunale, per ora è una proposta”.

– Claudia Monaco –