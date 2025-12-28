Lo Sporting Sala Consilina chiude l’anno solare con un buon pareggio ottenuto al Pala Sele di Eboli con la Feldi in un derby davvero intenso con le due squadre che hanno provato a superarsi, ma al suono della sirena è stato 2-2.

Un risultato che finisce per accontentare entrambe le società, anche se il presidente Giuseppe Detta, pur soddisfatto per la buona prestazione dei suoi ragazzi, recrimina per il fatto che lo Sporting sia stato costretto a giocare quasi metà secondo tempo gravato dal quinto fallo che di certo ha finito per condizionare l’atteggiamento dei ragazzi del tecnico Felipe Conde.

La gara per i gialloverdi salesi si mette subito in salita infatti, dopo soli 35 secondi la Feldi Eboli trova la rete del vantaggio con Venancio. Dopo poco più di quattro minuti, Carlos Delmestre, in serata di grazia, firma in rapida ripartenza il pareggio per l’1-1. I padroni di casa al 10’ con una bella combinazione con Echavarria tornano nuovamente avanti. Lo Sporting Sala Consilina non ci sta e ancora al minuto 15 con uno scatenato Delmestre realizza la rete del 2-2. Un missile che termina la corsa all’incrocio con Dalcin battuto. Il tempo si chiude in perfetto equilibrio con gli spettatori presenti: davvero numerosa e calorosa la rappresentanza dei sostenitori giunti da Sala Consilina e dal Vallo di Diano per stare al fianco di Igor e company.

Nella ripresa le due squadre provano a superarsi e i gialloverdi esauriscono quasi subito il bonus falli e giocano buona parte del tempo con la spada di Damocle del rischio Tiro Libero, che però con accortezza riescono a evitare. Il risultato non muta e resta inchiodato a quello maturato al termine della prima frazione 2-2.

Per lo Sporting Sala Consilina un altro punto che la fa salire a quota 23, ma scivola al quinto posto superata dalla Roma, ma con la già acquisita certezza di essere qualificata alla Final Eight di Coppa Italia. Si torna in campo venerdì 2 gennaio per inaugurare il nuovo anno e al Pala San Rufo arriva il Mantova, in quello che sarà lo SKY Macth di giornata per la penultima di andata.