Dramma nella serata di ieri a Celle di Bulgheria dove è stato trovato il corpo senza vita del 60enne Giuseppe Pagano, originario di Salerno.

L’uomo era uscito nel pomeriggio per un giro con la sua moto da enduro, dopo alcune ore, però, non si avevano più sue notizie ed è scattato l’allarme. Numerose persone si sono messe sulle sue tracce con i Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia.

Dopo ore di ricerche il malcapitato è stato trovato esanime e con una ferita al volto nei pressi del campo sportivo, in località Pantana, e nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118 per lui non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni pare abbia avuto un incidente autonomo.

La salma è stata successivamente trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Vallo della Lucania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’esame esterno.