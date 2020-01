Nicola Trombetta rieletto Presidente delle Associazioni della Campania negli Stati Uniti d’America. Originario di Solofra, in provincia di Avellino, Nicola Trombetta era già stato Presidente dell’importante associazione italiana negli USA fino a due anni fa, lasciando successivamente il posto al Presidente del Club San Cono di Brooklyn Rocco Manzolillo.

Il passaggio del testimone avrà luogo l’8 marzo durante la tradizionale Festa dei campani nel Mondo, in cui il cav. Trombetta presterà il giuramento solenne.

“Ringrazio tutti gli amici ed i collaboratori che in questi due anni hanno condiviso con me questa bellissima esperienza – ha riferito il presidente uscente Rocco Manzolillo – ed in particolar modo l’amico Nicola Trombetta che, nella qualità di vice presidente, mi ha dato sempre un supporto straordinario. Già in precedenza l’amico Trombetta ha dimostrato di saper svolgere con grande entusiasmo e capacità non comuni il difficile ruolo di presidente di tutte le associazioni campane in America ed è per questo motivo che sono ben felice di riconsegnargli il testimone. Ringrazio,inoltre, il segretario esecutivo Elena Loguercio, il tesoriere Cono Morena, la responsabile delle relazioni pubbliche Maretta Abate e tutti, tutti gli altri componenti il consiglio direttivo che mi hanno supportato in questi due anni intensi e straordinari”.

La Festa dei campani nel Mondo è nata 16 anni fa con l’intento di onorare, ogni anno, personalità importanti distintesi nei vari campi dello scibile, impegnate soprattutto nel rendere costantemente vivo il legame tra gli italiani d’America e la loro terra d’origine. Negli ultimi anni, tra le personalità designate dalla Federazione delle Associazioni campane in America, figurano il Direttore generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese, nominato “uomo dell’anno 2015” e il Direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo, nominato “Giornalista dell’anno 2018”.

