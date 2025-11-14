E’ stata inaugurata questa sera la XX edizione delle “Luci d’Artista”.

Nelle strade e nelle piazze di Salerno tornano a splendere le celebri installazioni luminose ispirate a miti e favola, natura ed astri, spettacoli ed emozioni. Si potrà respirare questa travolgente atmosfera natalizia fino al 1° febbraio.

La Villa comunale è stata dedicata agli animali preistorici e la nuova opera prende il nome di “Giardino Preistorico“, durante l’inaugurazione il Coro di Voci bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” ha allietato i presenti. Le numerose persone hanno potuto ammirare nel centro storico il “Percorso Fiorito” e la “Danza delle Meduse” in Largo Campo Mercanti mentre in Piazza Flavio Gioia brilla l’opera “E le stelle stanno a guardare” e qui si è svolto l’evento musicale del Coro Gospel sempre del Teatro “Giuseppe Verdi”.

Il Corso Vittorio Emanuele è addobbato con “Il Mare d’Inverno” poi nel quartiere Pastena c’è stata una seconda inaugurazione in Piazza Caduti di Brescia dov’è presente un albero di Natale, opera denominata “Giochi di biglie“.

All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Vincenzo Napoli e il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

“Accendiamo con gioia le Luci d’Artista – commenta il primo cittadino – La nostra Salerno s’illumina di mille fantastici colori. Strade e piazze diventano un fantastico teatro dove andranno in scena miti e fiabe, splenderanno gli astri, prenderanno vita i sogni. Grazie al sostegno della Regione Campania siamo riusciti ad organizzare, ancora una volta, un evento che renderà Salerno ancora più bella ed attraente nelle settimane più magiche dell’anno. Ed abbiamo prolungato l’apertura per favorire lo shopping e le attività commerciali. Luci d’Artista è un evento spettacolare che genera economia e lavoro. Al tempo stesso è un segnale di speranza: la calda luce che sconfigge il gelo delle tenebre. Una grande festa popolare accessibile a tutti. Ed arricchita da tanti eventi culturali e spettacolari che renderanno l’esperienza delle Luci d’Artista, ormai conosciute in tutto il mondo, ancora più affascinante. Godiamoci la nostra città. E diamo un benvenuto accogliente ai tanti turisti e visitatori che ci onoreranno della loro graditissima presenza”.

Le Luci d’Artista Salerno saranno accese tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 02.00 del giorno successivo.