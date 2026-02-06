Sentirsi nervosi, irritabili o sempre in tensione anche in assenza di problemi evidenti è un sintomo frequente.

Spesso non si tratta di una questione caratteriale, ma di un sistema nervoso che ha perso la capacità di rilassarsi.

I segnali tipici includono:

irritabilità frequente

difficoltà a tollerare rumori o imprevisti

tensione muscolare costante

difficoltà a rilassarsi la sera

sonno leggero

Tra gli integratori che possono dare supporto rientrano il magnesio, alcune vitamine del gruppo B e specifici estratti vegetali noti per il loro effetto riequilibrante sul sistema nervoso.

La combinazione di passiflora e valeriana è un efficace rimedio naturale per contrastare nervosismo, ansia lieve, stress e insonnia. La passiflora agisce come ansiolitico naturale riducendo l’agitazione mentale, mentre la valeriana è nota per le sue proprietà calmanti e sedative, favorendo il rilassamento e il sonno. Sono indicate per stati di agitazione senza motivo apparente.

In farmacia è possibile effettuare una valutazione del livello di tensione del sistema nervoso per orientare interventi naturali personalizzati.

Rivolgiti al tuo farmacista di famiglia per una corretta valutazione dei sintomi e dell’integrazione più adatta.