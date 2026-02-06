Consegnato l’Albero di Falcone all’Istituto Omnicomprensivo di Polla con sede ad Auletta.

Hanno preso parte all’iniziativa, che rientra nell’ambito del Progetto Nazionale “Un albero per il futuro” promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, i Forestali del Nucleo Carabinieri Biodiversità di Agerola unitamente al personale operaio forestale a disposizione del Tenente Colonnello Marilena Scudieri del Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta.

Sono state impartite nozioni sul progetto e è stata svolta una lezione formativa di educazione ambientale. “Un albero per il futuro” prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 500mila piante.

La presenza dell’Albero di Falcone concorrerà a sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale ma anche all’importanza della salvaguardia ambientale. Un progetto ambizioso dei Carabinieri per combattere i crimini ambientali con l’Arma dell’educazione alla legalità ambientale e con il coinvolgimento delle scuole in questo obiettivo strategico.

Hanno partecipato all’evento oltre ai docenti e studenti di Auletta anche i Carabinieri del Corpo Forestale di Polla.