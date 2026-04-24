“Dottore, arriva la primavera… ma io mi sento più stanco di prima”. È una frase che sento ogni anno.

La primavera non è solo rinascita: è adattamento. Cambiano luce, ormoni, ritmo sonno-veglia. Il corpo deve ri-sincronizzarsi e nel frattempo possono comparire stanchezza, mente lenta, calo di energia.

A livello fisiologico il sistema nervoso si riadatta, il fegato aumenta il lavoro metabolico e l’intestino può essere più sensibile. Una mia paziente giovane mi diceva spesso: “Sono super stressata ma invece era il cambio stagione”. Ho sostenuto il corpo per alcune settimane ed è tornata dicendo: “Adesso mi sento di nuovo attiva”.

Intervento pratico:

Vitamine del gruppo B e magnesio per l’energia

Supporto epatico (carciofo, tarassaco, cardo mariano)

Adattogeni (ginseng, eleuterococco) per migliorare la risposta allo stress.

Non devi aspettare che passi. Puoi aiutare il corpo a fare il passaggio.

Se in primavera ti senti scarico, passa in farmacia. A volte bastano pochi aggiustamenti per cambiare completamente energia.