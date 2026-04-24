Farmacia 3.0: ripartire con l’arrivo della primavera – a cura del dott. Alberto Di Muria
“Dottore, arriva la primavera… ma io mi sento più stanco di prima”. È una frase che sento ogni anno.
La primavera non è solo rinascita: è adattamento. Cambiano luce, ormoni, ritmo sonno-veglia. Il corpo deve ri-sincronizzarsi e nel frattempo possono comparire stanchezza, mente lenta, calo di energia.
A livello fisiologico il sistema nervoso si riadatta, il fegato aumenta il lavoro metabolico e l’intestino può essere più sensibile. Una mia paziente giovane mi diceva spesso: “Sono super stressata ma invece era il cambio stagione”. Ho sostenuto il corpo per alcune settimane ed è tornata dicendo: “Adesso mi sento di nuovo attiva”.
Intervento pratico:
- Vitamine del gruppo B e magnesio per l’energia
- Supporto epatico (carciofo, tarassaco, cardo mariano)
- Adattogeni (ginseng, eleuterococco) per migliorare la risposta allo stress.
Non devi aspettare che passi. Puoi aiutare il corpo a fare il passaggio.
Se in primavera ti senti scarico, passa in farmacia. A volte bastano pochi aggiustamenti per cambiare completamente energia.